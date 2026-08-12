Accesso Archivi

Accesso Archivi

mercoledì 12 agosto 2026

Ultima ora

Colombia, Papa Leone XIV: "Prego per la popolazione, grazie ai soccorritori"

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

Nel corso dell’udienza generale del mercoledì, Papa Leone XIV ha annunciato di pregare per le vittime e i feriti del terremoto in Colombia, nonché per le loro famiglie. “Desidero esprimere la mia vicinanza ai fratelli e alle sorelle colombiani colpiti dal recente terremoto, che ha causato numerose vittime e feriti, oltre a ingenti danni materiali”, ha detto il pontefice dopo aver salutato i fedeli di lingua spagnola. “Mentre prego il Signore per il riposo eterno dei defunti, assicuro la mia preghiera per le loro famiglie e per tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia. Esprimo la mia gratitudine a tutti coloro che stanno lavorando alle operazioni di soccorso e prestando assistenza alle vittime”, ha aggiunto Prevost.