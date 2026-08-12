Colombia, Papa Leone XIV: "Prego per la popolazione, grazie ai soccorritori"

Nel corso dell’udienza generale del mercoledì, Papa Leone XIV ha annunciato di pregare per le vittime e i feriti del terremoto in Colombia, nonché per le loro famiglie. “Desidero esprimere la mia vicinanza ai fratelli e alle sorelle colombiani colpiti dal recente terremoto, che ha causato numerose vittime e feriti, oltre a ingenti danni materiali”, ha detto il pontefice dopo aver salutato i fedeli di lingua spagnola. “Mentre prego il Signore per il riposo eterno dei defunti, assicuro la mia preghiera per le loro famiglie e per tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia. Esprimo la mia gratitudine a tutti coloro che stanno lavorando alle operazioni di soccorso e prestando assistenza alle vittime”, ha aggiunto Prevost.