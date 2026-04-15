Cagliari, donna morta dopo una caduta dal terzo piano: indagato l’87enne che la ospitava

È stato iscritto nel registro degli indagati, ascoltato a lungo in caserma e poi rilasciato l’87enne Mariano Pinna nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Florea Florina, la 66enne di origine romena morta a Selargius, in provincia di Cagliari, dopo essere precipitata da una finestra al terzo piano dell’abitazione dove viveva.

La vittima sarebbe una badante

La donna sarebbe stata ospitata in casa come badante, ma ci sono ancora diversi aspetti da chiarire. L’anziano, assistito dall’avvocato Carlo Monaldi, resta al momento sotto indagine mentre proseguono le verifiche per chiarire quanto accaduto. Gli investigatori del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari stanno ricostruendo nel dettaglio le ultime ore della donna e la dinamica dei fatti. Tra le ipotesi al vaglio, anche quella di una caduta dal terzo piano dell’abitazione, da una finestra caratterizzata da un’apertura particolarmente bassa. L’appartamento è stato posto sotto sequestro e sottoposto a un accurato sopralluogo: all’interno sarebbero state individuate tracce di sangue che potrebbero indicare eventi precedenti alla caduta.

Accertamenti sono stati eseguiti anche sull’anziano e sugli indumenti da lui indossati al momento dei fatti. Determinanti saranno ora gli esiti dell’autopsia, affidata al medico legale Roberto Demontis su incarico della pm Rita Cariello, che coordina l’inchiesta. Gli esami dovranno chiarire le cause del decesso e fornire elementi utili a definire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Il corpo di Florina Florea è stato trovato nel piazzale retrostante un’abitazione, dove sarebbe precipitata dal terzo piano in circostanze ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione locale e della compagnia di Quartu, affiancati dagli specialisti del Ris, che hanno effettuato i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’allarme è stato lanciato proprio dal proprietario dell’immobile.