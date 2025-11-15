MotoGp, a Valencia pole position a Bezzecchi su Alex Marquez

Uno scatenato Marco Bezzecchi conquista la pole position anche nella gara lunga del Gran Premio di Valencia, ultima prova stagionale del Mondiale MotoGp. Il pilota dell’Aprilia ha chiuso con il tempo di 1’29″809 e ha preceduto la Ducati del Team Gresini dello spagnolo Alex Marquez di appena +0.026 millesimi. Terzo posto e prima fila anche per Fabio Di Giannantonio su una Ducati del Team Pertamina VR46, a +0.044. Da segnalare il settimo posto dell’altro italiano Franco Morbidelli su una Ducati del Team Pertamina VR46, staccato di +0.257 dalla pole position. Alle 15 di oggi è in programma la gara sprint, con Bezzecchi che partirà sempre dalla pole.

RedazioneModifica profilo



Per Bezzecchi è la nona pole position in carriera nella MotoGp, la quinta quest’anno. Weekend da dimenticare invece per la Ducati ufficiale. Fuori dalla Q2 a sorpresa Pecco Bagnaia fermato per un problema tecnico forse legato alla mancanza di carburante. Il piemontese partirà dalla 16/a posizione in griglia, a conferma di una stagione da dimenticare. Fuori dalla Q2 anche Luca Marini su Honda e l’altra Ducati ufficiale di Nicolò Bulega, in pista al posto di Marc Marquez infortunato.