Delitto Garlasco, Sempio sceglie avvocato Cataliotti: difese Vanna Marchi

Nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, Andrea Sempio ha scelto Liborio Cataliotti come nuovo avvocato nell’indagine della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco. Il legale del foro di Reggio Emilia, 59 anni, è stato lo storico difensore di Vanna Marchi e assiste ancora oggi la figlia Stefania Nobile e l’ex compagno Davide Lacerenza nel procedimento in corso a Milano sulla ‘Gintoneria’ che dovrebbe chiudersi in settimana con un patteggiamento.

Tra i casi che lo hanno reso celebre la difesa di Davide Vannoni nella controversa vicenda del ‘metodo Stamina’. Nell’ultimo anno si è occupato di assistere anche alcuni ufficiali della guardia di finanza che sono stati rinviati a giudizio a Crotone per il naufragio dei migranti di Cutro del 26 febbraio 2023. Cataliotti subentra a Massimo Lovati nella difesa del commesso di Voghera indagato per la seconda volta per l’omicidio di Chiara Poggi del 13 agosto 2007 e affiancherà l’avvocata Angela Taccia.

Lovati: “Spero che nuovo avvocato Sempio faccia tesoro mio lavoro”

“L’avvocato Cataliotti lo conosco, l’ho conosciuto in passato, lo stimo, gli auguro buona fortuna e vorrei che facesse tesoro del lavoro che ho effettuato fino ad oggi”. Queste le parole di Massimo Lovati, che a “Dentro la Notizia”, condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5, ha così commentato la scelta del suo ex cliente Andrea Sempio.

Sulla decisione del Tribunale del Riesame di Brescia di annullare il sequestro del materiale informatico eseguito lo scorso 26 settembre nei confronti dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, Lovati spiega: “Faccio molte congratulazioni al collega Aiello (avvocato di Mario Venditti, ndr), determinato, preciso, che ha ottenuto quello che io ho sempre immaginato, cioè che questa indagine della Procura della Repubblica di Brescia, limitatamente alla questione di Garlasco, era proprio priva di indizi”.

Sulla questione dei due scontrini di parcheggi del giorno dell’assassinio di Chiara Poggi e del giorno dopo, che la famiglia Sempio avrebbe conservato, Lovati chiarisce: “Secondo me sono privi di qualsiasi rilevanza giudiziaria già dall’inizio. Come circostanze sono già state ampiamente archiviate nel 2017″.