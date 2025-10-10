Jennifer Aniston: “Ho provato ad avere figli per 20 anni, non conoscete la mia storia”

“I media non conoscono la mia storia – racconta Jannifer Aniston – e quello che ho passato per 20 anni per cercare di mettere su famiglia, perché non vado a raccontare i miei problemi di salute”. L’attrice di Hollywood, oggi 56enne, ha deciso di rompere il silenzio in una intervista rilasciata al magazine Harper’s Bazaar raccontando di aver provato ad avere figli per due decadi. Aniston ha spiegato: “Arriva un momento in cui non puoi più fingere di non sentire le voci, le storie secondo cui non avrò mai un bambino o una famiglia perché sono egoista, una stacanovista. Mi tocca, certo. Sono un essere umano, come tutti. È per questo che a un certo punto mi sono detta: ‘Ma che diavolo?’”.

L’attrice è stata sposata con l’attore Brad Pitt dal 2000 al 2005. Si sono lasciati dopo che lui ha incontrato l’attrice Angelina Jolie sul set di Mr. & Mrs. Smith. Aniston si è risposata del 2015 con l’attore Justin Theroux ma la loro storia è arrivata al capolinea soltanto 3 anni dopo. Nel 2022, la star aveva già rivelato di aver provato senza successo la fecondazione in vitro e aveva ammesso di aver desiderato congelare i suoi ovuli anni prima. “È stata una strada difficile per me“, aveva confessato all’epoca. “Durante i miei 30-40 anni, ho attraversato momenti davvero complicati e se non avessi dovuto affrontare tutto questo, non sarei mai diventata la persona che sono. Ho fatto la fecondazione in vitro, bevevo tè cinesi… Ci ho messo tutta me stessa“.