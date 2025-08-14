Fabio Concato: “Ho un tumore, costretto a interrompere concerti”

Fabio Concato ha un tumore ed è costretto a sospendere le date del tour estivo. E’ stato lui stesso ad annunciarlo in un post su Instagram. “Cari amici, desidero dirvi che sono stato costretto a interrompere i concerti di fine giugno a causa di un tumore – ha scritto il cantautore milanese 72enne – Mi sto curando con molta fiducia e sono molto tranquillo. Appena possibile sarà mia premura aggiornarvi in proposito. Intanto ringrazio infinitamente tutti coloro che mi hanno scritto manifestando la loro apprensione e il loro affetto. Ci sentiamo presto e vi abbraccio”.