Chiara Nasti in lacrime sui social: “Ho affrontato il buio, ora sto meglio”

Chiara Nasti rompe il silenzio e condivide su Instagram un lato inedito e toccante della sua vita privata. In un post accompagnato da foto intime e mai viste prima — che la mostrano in lacrime, senza trucco e visibilmente provata — l’influencer racconta per la prima volta il difficile periodo vissuto tra depressione e attacchi di panico. Un momento di profonda fragilità ora superato, ma che la Nasti ha voluto condividere con i suoi follower per trasmettere un messaggio di forza e rinascita.

Le immagini e le lacrime





“Queste sono immagini dei miei ultimi anni” scrive Nasti in un post su Instagram, descrivendo quello che definisce “il buio”. Un periodo in cui, spiega ancora l’influencer moglie del calciatore Mattia Zaccagni, il suo corpo manifestava segnali di disagio, arrivando persino a somatizzare dolori fisici. “Inventavo dolori perché si sa lo stato mentale ti porta anche a dolori fisici. Ero messa davvero male” scrive Nasti.

Il momento critico



Nonostante l’apparenza di una vita serena – una carriera avviata, un matrimonio con il calciatore, e due figli, Thiago e Dea – l’influencer ammette che qualcosa non andava. La seconda maternità, in particolare, si è rivelata un momento critico: “C’è chi mi consigliava di prendere psicofarmaci per risolvere immediatamente la cosa… io l’ho fatto per un mese post parto (Dea) ero sfinita e non dormivo mai… e mi sentivo così sola emotivamente”.

Un professionista per uscire dalla crisi



Fondamentale, racconta Nasti, è stato il suggerimento di una persona di fiducia, che le ha consigliato di rivolgersi a un professionista. Un passo decisivo per uscire dalla crisi: “Sapevo che era la cosa più giusta da fare. Mi attivai dritta come un treno perché avevo il bisogno di ritrovarmi a tutti i costi”. Oggi Nasti afferma di stare meglio. “Non perdo mai il focus e cerco di essere la versione migliore di me stessa”, scrive nel post liberatorio, precisando che la sua nuova consapevolezza non è frutto di una soluzione immediata, ma di un percorso che l’ha portata a ritrovare equilibrio e serenità.