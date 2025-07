Ucraina, Trump: “Putin gentile ma dice un sacco di stronzate”

Nel corso di una riunione di Gabinetto alla Casa Bianca il presidente americano, Donald Trump, ha di stare valutando sanzioni alla Russia. “Ci sto pensando”, ha affermato. Quella è una guerra che non avrebbe mai dovuto accadere. “Molte persone stanno morendo e questo dovrebbe finire”, ha detto ancora.

Vladimir Putin “dice un sacco di stronzate”, ha aggiunto Trump. “Riceviamo un sacco di sciocchezze da parte di Putin. È sempre molto gentile, ma alla fine questo non significa nulla”.

Macron: “Combatteremo per il cessate il fuoco in Ucraina”

Il presidente francese Emmanuel Macron ha trattato il tema della guerra in Ucraina, parlando al parlamento del Regno Unito. Macron ha elogiato Londra per essere stata “fin dal primo giorno, anche prima del primo giorno” tra gli alleati più stretti dell’Ucraina. “Abbiamo lavorato duramente negli ultimi anni per stare al fianco del popolo ucraino, aiutandolo a resistere”, ha aggiunto, precisando che la Coalizione dei volenterosi, lanciata da Francia e Regno Unito, invia un segnale chiaro “che gli europei non abbandoneranno mai l’Ucraina, mai”. Lo riporta il Guardian.

“Combatteremo fino all’ultimo minuto per ottenere il cessate il fuoco, per avviare i negoziati e costruire questa pace solida e sostenibile, perché questa è la nostra sicurezza e i nostri principi che sono in gioco in Ucraina “, ha assicurato.

Tajani sul Nobel a Trump: “Sta lavorando per la pace”

Sul Nobel per la pace a Trump “si vedranno le valutazioni che farà la commissione”. Così il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, a margine di un convegno alla Camera sul Mediterraneo. “Noi siamo sempre per la pace, – ha aggiunto – per tutti quelli che lavorano per la pace. Noi sosteniamo tutti i progetti americani, sia per la pace in Medio Oriente sia per la pace in Ucraina“, ha aggiunto.

“A me pare che Trump – ha proseguito – stia lavorando per il cessate il fuoco e stia lavorando per una tregua in Ucraina. Mi pare che il progetto sia quello, sia in Medio Oriente, sia anche per un dialogo sul nucleare con l’Iran, quindi tutto ciò che porta alla pace deve essere sostenuto”.