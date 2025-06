La premier ha aperto la sessione di lavoro "The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway: A common effort with the African Continent", in corso a Roma

Giorgia Meloni ha aperto la sessione di lavoro del vertice “The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway: A common effort with the African Continent” in corso a Villa Doria Pamphilj, a Roma.

“Il vertice di oggi rappresenta un passo fondamentale nell’internazionalizzazione del Piano Mattei. Fin dall’inizio del lancio di questa strategia noi siamo stati consapevoli che per raggiungere gli obiettivi ambiziosi che ci eravamo prefissati fosse necessario lavorare in sinergia con i partner internazionali, a partire dalla Commissione europea, e quindi ringrazio ovviamente la presidente von der Leyen che co-preside con me questo vertice”, ha detto la presidente del Consiglio.

“L’Unione europea con il Global Gateway ha destinato all’Africa 150 miliardi di euro“, ha ricordato la premier spiegando che “oggi la nostra intenzione è quella di offrire risposte concrete alle priorità espresse dalle nazioni africane”.

Roma, introduzione per l’evento “The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway. A common effort with the African Continent” pic.twitter.com/WOx3gQMVuC — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 20, 2025

“Penso al contributo in infrastrutture strategiche come il caso del ‘Corridoio di Lobito’ che collegherà l’Occidente all’Oriente del continente africano, penso a connessioni digitali sicure e moderne con il cavo ‘Blue-Raman’ di Sparkle che si proietterà verso l’Africa, penso a una promozione etica delle opportunità che vengono dall’intelligenza artificiale con il centro sull’intelligenza artificiale per lo sviluppo sostenibile che è stato inaugurato a Roma questa mattina, insieme anche al rilancio delle filiere agricole locali, con investimenti sulla trasformazione del caffè, sull’agricoltura sostenibile”. “Non si tratta di iniziative calate dall’alto ma progetti concreti che sono nati dal dialogo, dalla volontà di creare sviluppo duraturo ai nostri partner africani”.

Meloni: “Da Italia cambio di metodo in rapporti Ue-Africa”

“L’approccio che l’Italia ha messo in campo” con il Piano Mattei “è chiaro: rispetto, responsabilità, visione. È un cambio di metodo nei rapporti tra Europa e Africa. E io sono fiera che l’Italia abbia partecipato a imprimere questa visione”, ha aggiunto Meloni.

Von der Leyen: “Trasforma visione comune Ue-Africa in realtà”

Al vertice è presente anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “Africa ed Europa condividono una visione. Dal collegamento dei mercati digitali agli investimenti in salute. Dallo sblocco delle catene del valore alimentare allo sviluppo delle competenze per oggi e per domani. Global Gateway e il Piano Mattei trasformano questa visione condivisa in realtà“, ha scritto sui social la numero uno di Bruxelles.

“Oggi discutiamo di come stiamo collegando i nostri mercati digitali, ma anche di come, ad esempio, sbloccare la filiera alimentare – spiega nel suo intervento al summit -. Ma, soprattutto, di come formare le persone e sviluppare le competenze delle popolazioni della regione. Global Gateway è un programma di investimenti che combina capitale pubblico e privato e istituzioni finanziarie internazionali. Attraverso il programma di investimenti, stiamo trasformando la nostra visione comune in realtà. Abbiamo un’idea comune su dove vogliamo arrivare oggi. Si tratta di implementare, avviare, realizzare e, pertanto, oggi stiamo concludendo diversi accordi molto importanti che porteranno capitale privato in Africa e creeranno un impatto tangibile sul territorio”.

Africa and Europe share a vision. From linking digital markets to investing in health. From unlocking food value chains to developing the skills for today and tomorrow. Global Gateway and the Mattei Plan turn this shared vision into reality ↓ https://t.co/w3ZTVC2tEn — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 20, 2025

Von der Leyen: “Italia ha messo cooperazione con Africa al centro”

“Oggi siamo qui per riaffermare il forte impegno dell’Europa in un partenariato con l’Africa. E vorrei ringraziare l’Italia per aver posto la cooperazione con l’Africa al centro della nostra azione”, ha detto ancora von der Leyen. “Il piano Mattei è un esempio perfetto di come diamo forma insieme al Global Gateway. Global Gateway è un programma di investimenti dell’Unione Europea di 300 miliardi di euro, di cui 150 miliardi destinati all’Africa. Questo è il Team Europa al lavoro ed è il lavoro di squadra con l’Africa che stiamo dimostrando oggi”, rimarca. “E voglio ringraziare i nostri partner africani per essere qui oggi, perché condividiamo una visione comune”.

