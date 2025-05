La 30enne sarebbe stata accoltellata alla schiena. A telefonare al 112 un vicino di casa

Una donna di circa 30 anni è stata ritrovata senza vita nella propria abitazione in via Stelvio a Legnano, in provincia di Milano. A telefonare al 112 un vicino di casa della donna che ha visto la porta aperta e la vittima riversa per terra. Sul posto i carabinieri della compagnia locale, insieme con i militari delle Sis, le sezioni investigazioni scientifiche, per i rilievi del caso.

Donna uccisa a Legnano, killer in fuga

La 30enne sarebbe stata accoltellata alla schiena. Il presunto assassino della donna sarebbe in fuga. Sono ancora in corso i rilievi dei carabinieri.

