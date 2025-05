Ai vincitori della 92esima edizione un soggiorno nei territori della regione

Per il terzo anno consecutivo il logo della Regione Marche farà bella mostra di sé in occasione del Concorso ippico internazionale “Piazza di Siena”, giunto alla 92ª edizione e in programma dal 21 al 25 maggio a Roma, all’interno del parco di Villa Borghese. Ma non sarà solo l’emblema del picchio ad attrarre l’attenzione dei tanti appassionati e frequentatori di uno degli appuntamenti equestri tra i più conosciuti e blasonati a livello mondiale. Protagoniste saranno infatti ancora una volta le eccellenze enogastronomiche marchigiane.

Le Marche per il terzo anno a Piazza di Siena

Tutto questo sarà possibile grazie a un partenariato ormai consolidato con la FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) di cui la Regione può vantarsi e che offre notevoli opportunità di promozione e valorizzazione delle migliori produzioni del territorio. Il senso di questa importante collaborazione è stato presentato questa mattina a palazzo Raffaello alla presenza del presidente della Regione Francesco Acquaroli, della presidente dell’ATIM Marina Santucci, del presidente FISE Marco Di Paola e di Gabriella Moroni presidente comitato regionale FISE. È intervenuto per l’occasione anche Simone Panichi per il Comitato organizzatore del Concorso ippico “Città di Ascoli” che si svolgerà dal 19 al 21 settembre prossimi.

Come già avvenuto nelle due precedenti edizioni, la Regione sosterrà le imprese marchigiane che avranno a disposizione un prestigioso palcoscenico per farsi conoscere a un grandissimo numero di partecipanti all’evento romano.

Un’occasione per promuovere la Regione Marche

“È un’occasione straordinaria di promozione per la nostra regione in un palcoscenico unico nel suo genere – ha affermato il presidente Francesco Acquaroli -. Il suo valore e prestigio sono conosciuti a livello internazionale da un nutrito pubblico di appassionati e sportivi e rappresenta per questo una grande opportunità per i nostri vini e le nostre eccellenze di diventare protagonisti e per raccontare e narrare, insieme anche ad altri soggetti istituzionali molto importanti, l’eccellenza italiana e in particolare quella enogastronomica”. Novità di questa edizione, la Regione offrirà un soggiorno nelle Marche alla squadra vincitrice della Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo di Piazza di Siena 2025 con l’intento di promuovere il territorio nell’ambiente di questi grandi campioni.

Il lavoro dell’agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione

“ATIM è partner di Piazza di Siena – ha ribadito il direttore dell’Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione Marche, Marina Santucci – un evento che ha una rilevanza di respiro nazionale e internazionale. Si tratta infatti di un concorso ippico di altissimo livello, che vedrà la partecipazione di atleti provenienti da tutto il mondo, con un’importante copertura mediatica e un notevole ritorno d’immagine anche per la Regione. Grazie alla disponibilità di alcuni operatori turistici marchigiani, abbiamo previsto che i vincitori di alcune gare vengano premiati con soggiorni nelle Marche. Questo rappresenta un’opportunità: ospitare un campione internazionale sul nostro territorio significa attivare un meccanismo di promozione, innescando un passaparola che può avere un impatto moltiplicatore significativo in termini di visibilità e attrattività turistica”.

La soddisfazione della FISE

“Siamo orgogliosi – ha detto il presidente della FISE, Marco Di Paola – di accogliere per il terzo anno consecutivo a Piazza di Siena la Regione Marche. Si tratta di una partnership strategica per la promozione e la valorizzazione del territorio e dei prodotti marchigiani, conosciuti e apprezzati in tutto il mondo. Il Concorso ippico ufficiale di Roma Piazza di Siena – Master d’Inzeo, dal canto suo, è in grado di mettere a disposizione della Regione il suo palcoscenico internazionale, in un contesto naturale di straordinaria bellezza e nella meravigliosa cornice di Villa Borghese. Potere promuovere il brand di Regione Marche in questa occasione è un’opportunità importante, non solo per le Marche, ma anche per l’Italia intera”.

Le Marche e lo sport

“Finalmente le Marche stanno ottenendo la visibilità che meritano – ha concluso la presidente del comitato regionale Moroni –. Ringrazio la Regione per l’intuizione di valorizzare Piazza di Siena come vetrina per far conoscere il nostro territorio, sia in Italia che all’estero. Eventi come questo, insieme al Concorso Ippico ‘Città di Ascoli’, attraggono visitatori che spesso scelgono di tornare”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata