La misura in vigore nel villaggio Addition Hills dopo la morte di due giovani

Un villaggio della regione di Manila, capitale delle Filippine, ha lanciato una battaglia contro la dengue offrendo una ricompensa simbolica ai residenti per le zanzare catturate, vive o morte. I residenti riceveranno una ricompensa di un peso filippino (poco più di 1 centesimo) per ogni cinque zanzare o larve di zanzara che consegneranno,

La misura nel villaggio di Addition Hills

Addition Hills, un villaggio urbano di oltre 100.000 residenti che vivono in quartieri affollati e in condomini residenziali, ha effettuato interventi di pulizia, di bonifica dei canali e una campagna igienica per combattere la dengue. Ma quando quest’anno i casi sono saliti a 42 e due giovani studenti sono morti, il capo villaggio Carlito Cernal ha deciso di intensificare la lotta. I residenti riceveranno una ricompensa di un peso filippino (poco più di 1 centesimo) per ogni cinque zanzare o larve di zanzara che consegneranno, ha annunciato Cernal. I critici hanno avvertito che la strategia potrebbe ritorcersi contro se le persone disperate iniziassero ad allevare zanzare per ottenere una ricompensa. Cernal ha però assicurato che ciò è improbabile perché la campagna sarà interrotta non appena l’aumento dei casi si attenuerà.

I ‘cacciatori di zanzare’

All’inizio della campagna, circa una decina di cacciatori di zanzare si sono presentati all’ufficio del villaggio. Miguel Labag, uno spazzino di 64 anni, ha consegnato una brocca con 45 larve di zanzara scure che si contorcevano nell’acqua e ha ricevuto una ricompensa di nove pesos (15 centesimi). “È un grande aiuto”, ha detto Labag sorridendo, “posso comprare il caffè”.

Focolai nelle città vicine

L’insolita strategia adottata dal villaggio di Addition Hills, a Mandaluyong City, riflette la crescente preoccupazione dopo che la vicina città di Quezon ha dichiarato un focolaio di dengue. Altre otto aree hanno segnalato un aumento dei casi di infezione virale potenzialmente mortale. Almeno 28.234 casi di dengue sono stati registrati nelle Filippine quest’anno fino al 1° febbraio, con un aumento del 40% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Quezon City ha dichiarato un’epidemia di dengue sabato scorso dopo che quest’anno i decessi hanno raggiunto quota 10, soprattutto bambini, su 1.769 residenti infetti.

