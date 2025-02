Iniziato collocamento titolo del Tesoro dedicato ai risparmiatori, tasso minimo garantito 2,80% per primi 4 anni

Btp Più al via. E’ iniziato il collocamento del titolo del Tesoro dedicato ai piccoli risparmiatori (i cosìdetti retail). C’è tempo fino al 21 febbraio per aderire (fino alle ore 13) salvo chiusura anticipata.

Il ministero dell’Economia e delle finanze comunica che la serie dei tassi cedolari minimi garantiti per l’emissione del Btp Più: 2,80% per il primo, secondo, terzo e quarto anno; e poi 3,60% per il quinto, sesto, settimo e ottavo anno. Al termine del collocamento saranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell’emissione.

A poco più di tre ore dalla partenza, nella prima giornata di collocamento, il Btp Più supera i 3 miliardi di euro.

