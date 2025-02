Due uomini con kalashnikov in fuga nei sotterranei della capitale belga. Interrotte alcune linee

Caccia all’uomo a Bruxelles dopo una sparatoria avvenuta questa mattina nella metro vicino alla stazione di Clemenceau, nella quale non ci sono stati feriti. Lo riporta Le Soir. “I sospetti sono fuggiti verso la stazione della metropolitana della capitale belga e potrebbero essere ancora nel tunnel tra le stazioni Clemenceau e Bruxelles-Midi – ha dichiarato Sarah Frederickx, portavoce della polizia della zona di Bruxelles-Midi -. La polizia di Bruxelles-Midi e la polizia ferroviaria federale stanno effettuando perquisizioni in tutta la zona. Non ci sono stati feriti durante la sparatoria“.

Parte delle linee 2 e 6 della metropolitana sono state interrotte mercoledì mattina su ordine della polizia, riferisce Stib. Le stazioni Gare du Midi e Clemenceau sono chiuse. Le metropolitane 2 e 6 non circolano tra le fermate Gare de l’Ouest e Trône. Anche i tram 4, 10, 51 e 82 sono interrotti Berkendael e Lemonnier per lo stesso motivo.

In fuga autori sparatoria, avevano kalashnikov

Due uomini incappucciati con due fucili che sembrano kalashnikov. È quanto si vede nelle immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza della metro di Bruxelles, dove questa mattina presto è avvenuta una sparatoria, senza feriti, davanti alla stazione di Clémenceau ad Anderlecht, quartiere alla periferia sud della città. La polizia sta effettuando perquisizioni sotterranee nei tunnel della metropolitana tra le stazioni Trône e Gare de l’Ouest.

Stando a quanto riportano i media locali, potrebbe trattarsi di un tentativo di regolamento di conti o di intimidazioni nel mondo del narcotraffico, anche se al momento non ci sono conferme. Sul posto la polizia federale, insieme alla polizia ferroviaria e ai membri delle unità speciali.

