Il gruppo aveva preso di mira ragazzi extracomunitari senza alcun motivo, aggredendoli con violenza

La polizia di Caserta ha fermato quattro minorenni per il tentato omicidio ai danni di un altro minore, di nazionalità egiziana, lo scorso ottobre nel centro cittadino di Castel Volturno (CE), nella località ‘villaggio Coppola’.

L’aggressione e le indagini

La vittima era stata colpita con almeno 12 coltellate, che avevano reso necessario un urgente intervento chirurgico presso il pronto soccorso dell’ospedale di Castel Volturno: aveva riportato gravi lesioni a un polmone e al cuore ed era in pericolo la vita. L’attività dei poliziotti di Castel Volturno ha consentito di ricostruire la dinamica dell’evento grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, alla raccolta di testimonianze e ai riconoscimenti fotografici, rilevando che un gruppo di minorenni, senza alcun apparente motivo, avrebbe preso di mira coetanei di origini extracomunitarie, aggredendoli con violenza, fino al tentato omicidio di uno di questi. Nei giorni scorsi erano stati fermati i primi tre minori ritenuti appartenenti al gruppo, poi, nelle scorse ore, è stato fermato un quarto minorenne accusato di aver partecipato al ferimento della vittima. Il giovane è stato associato al Centro di prima accoglienza dei Colli Aminei di Napoli, in attesa della convalida della misura. Sono in corso ulteriori accertamenti volti ad identificare tutti i giovani coinvolti nell’aggressione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata