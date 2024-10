L'uomo, affiliato al clan dei Casalesi, si era sottratto all'arresto dopo una condanna definitiva per associazione a delinquere e tentato omicidio

La squadra mobile della questura di Caserta ha arrestato a Pignataro (Caserta) il pericoloso latitante di camorra Salvatore Orabona, affiliato al clan dei Casalesi. L’uomo di 52 anni, ex collaboratore di giustizia, era ricercato perché si era sottratto dall’arresto per una condanna definitiva per associazione per delinquere e tentato omicidio.

