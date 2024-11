Lo riporta il Wall Street Journal. L'organismo, composto da ufficiali in pensione, potrebbe raccomandare la rimozione in caso vengano ritenuti inadatti al comando

Il Team di transizione del presidente americano eletto Donald Trump sta valutando una bozza di ordine esecutivo per costituire una “commissione di guerrieri”, formata da alti ufficiali militari in pensione, col potere di valutare i generali a tre e quattro stelle del Pentagono e raccomandarne la rimozione nel caso vengano ritenuti inadatti al comando. Lo riporta in esclusiva il Wall Street Journal, sottolineando che, nel caso di approvazione da parte di Trump, l’ordine esecutivo potrebbe accelerare la rimozione di generali e ammiragli che secondo la bozza esaminata dal Wsj “manchino delle qualità di leadership richieste”. Il provvedimento, rileva il quotidiano, potrebbe anche avere un effetto intimidatorio nei confronti di alcuni alti ufficiali militari, dopo la promessa di Trump di volere licenziare i “generali woke” considerati promotori della diversità nei ranghi della Difesa. Da presidente, Trump può licenziare qualsiasi ufficiale a piacimento, ma un organismo esterno con membri nominati da lui, sottolinea il Wsj, aggirerebbe il normale sistema di promozioni del Pentagono, dando alle forze armate Usa il segnale che il nuovo presidente intende epurare un certo numero di generali e ammiragli.

