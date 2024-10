L'avvocata Marie-Alix Canu-Bernard: "Escluso totalmente che possa aver compiuto azioni riprovevoli"

Nessuna preoccupazione per Kylian Mbappé dopo l’apertura di un’inchiesta nei suoi confronti per stupro in Svezia. Secondo la legale dell’attaccante francese, Marie-Alix Canu-Bernard, il calciatore è “sereno” riguardo alla sua situazione dopo l’accusa che gli è stata rivolta. “Lui non è mai solo. Non è mai esposto a trovarsi in una situazione in cui ci sarebbe, per lui, un rischio da correre”, ha spiegato la legale intervistata da TF1. “Questo esclude totalmente il fatto che avrebbe potuto compiere azioni riprovevoli. Questa è una certezza assoluta”. Mbappè “è particolarmente sereno, ma è totalmente sbalordito nel vedere questo tipo di tempesta mediatica. Non capisce affatto di cosa gli si possa rimproverare, da vicino o da lontano”, ha aggiunto.

