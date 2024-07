Uilpa PP: "Ennesimo episodio, numeri indegni per paese civile"

Ennesimo suicidio nelle carceri italiane. Questa volta a essersi tolto la vita è stato Vincenzo Urbisaglia, 81enne detenuto a Potenza: l’anziano era in carcere per aver ucciso la moglie, Rosetta Romano, 73 anni. A darne notizia sono i sindacati di polizia penitenziaria, tra cui Aldo di Giacomo, segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria Spp. “E’ il 55esimo suicidio” nelle carceri italiane, commenta il sindacalista.

“Questo caso dimostra chiaramente che vi è bisogno di rivedere il sistema di accesso al carcere. Siamo abbandonati a noi stessi, le carceri stanno vivendo il peggior momento nella storia della Repubblica, la politica sta dando il peggio in termini di incapacità di analisi e risoluzioni di un problema che è sotto gli occhi di tutti. Il rispetto per le vite non interessa alla politica, come le condizioni disumane in cui si vive nelle carceri italiane sia per i detenuti che per gli operatori penitenziari”, aggiunge Di Giacomo, per il quale “in qualsiasi altro stato le dimissioni del ministro e del sottosegretario Delmastro sarebbero state automatiche, da noi sembra quasi un merito non essere capaci di trovare soluzioni. Nel frattempo ci aspetta un’estate di rivolte, fughe di massa e vite spezzate sia tra i detenuti che tra gli agenti”.

Uilpa PP: “Ennesimo suicidio, numeri indegni per paese civile”

È il 53esimo detenuto che si toglie la vita dall’inizio dell’anno, 6 invece gli agenti suicidatisi.Numeri assurdi, indegni per un paese civile”. Così Gennarino De Fazio, Segretario Generale della Uilpa Polizia Penitenziaria commenta l’ennesimo suicidio di Vincenzo Urbisaglia, detenuto a 81 anni, arrestato in arresto il 30 giugno scorso per aver ucciso la moglie, Rosetta Romano, 73 anni. L’uomo si è suicidato ieri sera verso le 23.15 nella sua cella della Casa Circondariale di Potenza, sembrerebbe, per soffocamento dovuto all’ingerimento di corpi estranei. A nulla sono valsi i soccorsi della Polizia penitenziaria e dei sanitari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata