Diverse cause depositate alla fine dello scorso anno hanno sollevato accuse di violenza sessuale e stupro nei confronti di Sean ‘Diddy’ Combs (Puff Daddy), uno dei nomi più riconoscibili dell’hip-hop come interprete e produttore.

Le case del magnate della musica a Los Angeles e Miami sono state perquisite lunedì da agenti federali con gli investigatori della Sicurezza Nazionale e altre forze dell’ordine. I funzionari hanno dichiarato che le perquisizioni erano collegate a un’indagine delle autorità federali di New York. I funzionari hanno parlato all’Associated Press in condizioni di anonimato perché non erano autorizzati a discutere pubblicamente i dettagli dell’indagine. L’avvocato di Combs e altri rappresentanti non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Sebbene ‘Diddy’ sia stato coinvolto in una controversia d’affari di alto profilo per parte del 2023, è stata una causa intentata dalla sua ex fidanzata e cantante R&B Cassie ad aprire la porta ad altre denunce di violenza sessuale. Combs ha negato tutte le accuse. Non è chiaro se la ricerca sia collegata a una qualsiasi delle accuse sollevate nelle cause, tra cui quella di una donna che sostiene che Combs l’abbia violentata quando aveva 17 anni.

Chi è Puff Daddy

Combs è uno dei produttori e dirigenti hip-hop più influenti degli ultimi tre decenni. Ha costruito uno dei più grandi imperi musicali, tracciando un percorso con diverse entità legate al suo famoso nome. È il fondatore della Bad Boy Records e tre volte vincitore di un Grammy che ha collaborato con una serie di artisti di alto livello, tra cui Notorious B.I.G., Mary J. Blige, Usher, Lil Kim, Faith Evans e 112. Il magnate della musica ha creato una linea di abbigliamento di moda chiamata Sean John, è stato associato a un noto marchio di vodka e ha lanciato la rete Revolt TV, che si concentra sulla musica e sulle questioni di giustizia sociale riguardanti gli afroamericani. Ha anche prodotto il reality show “Making the Band” per MTV. Nel 2022, BET ha premiato Combs con il Lifetime Achievement Award per la sua capacità di plasmare la cultura attraverso la sua carriera. Combs ha vinto i Grammy per l’album “No Way Out”, vincitore del disco di platino nel 1997, e per il singolo “I’ll Be Missing You”, una canzone dedicata al defunto Notorious B.I.G., ucciso all’inizio dello stesso anno. Ha vinto un altro Grammy per “Shake Ya Tailfeather” con Nelly e Murphy Lee. L’anno scorso Combs ha pubblicato il suo quinto album in studio “The Love Album: Off the Grid”, che è stato nominato come miglior album progressive R&B ai Grammy Awards di febbraio, ai quali non ha partecipato. L’album è stato il suo primo progetto da solista dopo il suo “Press Play” del 2006, che ha avuto due singoli nella top 10: “Last Night” con Keyshia Cole e “Come to Me” con Nicole Scherzinger. Nel 2004, Combs ha interpretato Walter Lee Younger nel revival di Broadway di “A Raisin in the Sun”, che è stato trasmesso come adattamento televisivo quattro anni dopo. È apparso anche in film come “Get Him to the Greek” e “Monster’s Ball”.

La ricostruzione delle questioni legali

A novembre la cantante Cassie lo ha denunciato per anni di abusi sessuali e stupri. Nella causa si affermava che lui la costringeva a fare sesso con prostitute maschili mentre le filmava. Combs e Ventura hanno iniziato a frequentarsi nel 2007 e hanno avuto una relazione saltuaria per più di dieci anni. La causa è stata risolta (con un patteggiamento) il giorno dopo essere stata presentata, ma le azioni legali contro Combs hanno continuato ad arrivare. In una dichiarazione di dicembre, Combs aveva detto: “Non ho fatto nessuna delle cose orribili che sono state denunciate”. A febbraio, un produttore musicale ha intentato una causa sostenendo che Combs lo avrebbe costretto ad adescare delle prostitute e lo avrebbe spinto a fare sesso con loro. L’avvocato di Combs, Shawn Holley, ha dichiarato che “abbiamo prove schiaccianti e inconfutabili che le sue affermazioni sono completamente false”. Un’altra delle accusatrici di Combs è una donna che ha dichiarato che il produttore rap l’ha violentata due decenni fa, quando aveva 17 anni. Le denunce descrivono dettagliatamente gli atti di violenza sessuale, le percosse e la ‘costrizione’ all’uso di droghe che sarebbero stati commessi all’inizio degli anni ’90 da Combs, all’epoca direttore di talent, promotore di feste e figura in ascesa nella comunità hip-hop di New York. L’anno scorso, Combs si è dimesso da presidente della sua rete televisiva via cavo Revolt a causa delle accuse di abusi sessuali nei suoi confronti.

Revolt ha annunciato la decisione di Combs attraverso i social media. Non è chiaro se tornerà mai alla società di media, che ha dichiarato che Combs in precedenza non aveva “alcun ruolo operativo o quotidiano” presso la rete. “Questa decisione contribuisce a garantire che Revolt rimanga saldamente concentrata sulla nostra missione di creare contenuti significativi per la cultura e amplificare le voci di tutti i neri del Paese e della diaspora africana”, ha dichiarato il network.

