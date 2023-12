Messaggio natalizio del Pontefice pronunciato prima della benedizione "Urbi et Orbi"

“Dire ‘sì’ al Principe della pace significa dire ‘no’ alla guerra, a ogni guerra, alla logica stessa della guerra, viaggio senza meta, sconfitta senza vincitori, follia senza scuse. Ma per dire ‘no’ alla guerra bisogna dire ‘no’ alle armi. Perché, se l’uomo, il cui cuore è instabile e ferito, si trova strumenti di morte tra le mani, prima o poi li userà. E come si può parlare di pace se aumentano la produzione, la vendita e il commercio delle armi?”. Lo ha detto Papa Francesco nel suo messaggio natalizio, pronunciato prima della benedizione “Urbi et Orbi” dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro in Vaticano.

