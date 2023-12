E' stata la donna a rivolgersi ai carabinieri dopo essere stata ripetutamente perseguitata

Un uomo di 35 anni è stato arrestato vicino a Breno, in provincia di Brescia, dopo ripetute minacce alla ex compagna. Dopo la fine della relazione, l’uomo in più occasioni ha minacciato la donna di farle fare la fine di altre donne uccise, fino a che lei si è rivolta ai carabinieri del posto, che lo hanno arrestato.

