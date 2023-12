Migliaia di lavoratori in piazza: "Risposte su perdita potere d’acquisto"

(LaPresse) Cgil-Filcams, Cisl-Fisascat e Uil-TuCS in piazza per chiedere il rinnovo dei contratti del terziario. In occasione dello sciopero del settore migliaia di lavoratori in piazza hanno attraversato il centro di Roma da Piazza Esquilino a Piazza Santi Apostoli. “Oggi in piazza per chiedere il rinnovo del contratto, per avere risposte rispetto alla perdita del potere d’acquisto che registriamo da due anni, per avere risposte contro una flessibilità selvaggia. Per rivendicare la redistribuzione di quanto dovuto a chi questo settore lo fa funzionare” dice il segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri. “Il salario, questo è il problema fondamentale. Nel 2022 abbiamo perso un’intera mensilità. Ci sono contratti che non si rinnovano da quattro anni, c’è tanto lavoro povero, tanto part-time” spiega Mauro Andreani, segretario Uil Terziario.

