La giovane ritrovata da un passante che ha prontamente avvisato le forze dell'ordine

È stata ritrovata in discrete condizioni fisiche alle 10:50, da un passante nei pressi di un’abitazione nella zona dove è scomparsa a Mussolente, la ragazza 18enne di cui non si avevano notizie dalla mattina di ieri. La giovane è stata presa in cura dal personale del Suem per essere trasferita in ospedale, presenti sul posto i vigili del fuoco e carabinieri che hanno ricevuto la telefonata del ritrovamento.

Le ricerche scattate mercoledì

Le ricerche dei vigili del fuoco erano scattate ieri con l’attivazione del piano provinciale persone scomparse della prefettura. Impegnati nelle ricerche coordinate dall’unità di comando locale di Vicenza, la squadra di Bassano, i nuclei cinofili il personale TAS (topografia applicata al soccorso), il reparto volo con l’elicottero Drago 154, il nucleo regionale SAPR (Sistemi Aeromobile a Pilotaggio Remoto) del Veneto, personale volontario della protezione civile e carabinieri.

