L’Autorità garante nelle comunicazioni (Agcom) ha richiamato Mediaset “a garantire nei programmi di intrattenimento il più rigoroso rispetto dei principi previsti a tutela degli utenti e, in particolare, di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e dalla ‘Raccomandazione sulla corretta rappresentazione dell’immagine della donna nei programmi di informazione e di intrattenimento'”. Al centro del richiamo, come si legge nella delibera del Consiglio Agcom, una puntata di ‘C’è posta per te‘ andata in onda su Canale 5 il 7 gennaio 2023, e una di ‘Forum‘ in onda su Canale 5 il 3 febbraio 2023.

