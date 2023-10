Aveva precedenti per droga: indaga la polizia

Un uomo di 40 anni è stato ucciso a colpi di pistola a Foggia. L’omicidio è avvenuto nella serata di ieri. La vittima, Alessandro Ronzullo, era originaria di San Ferdinando di Puglia, ma era residente a San Severo e stando a quanto si apprende, aveva precedenti per droga. Era stato arrestato nel 2016 dopo la scoperta di quasi in chili di cocaina nella ruota di scorta dell’auto. L’uomo è morto in ospedale. Ascoltate dagli agenti della Mobile le due persone che lo hanno accompagnato al pronto soccorso.

