La sua impresa potrebbe presto essere riconosciuta dal Guinness World Records

È morta a 104 anni Dorothy Hoffner. La donna era diventata nota qualche giorno fa come la più anziana ad essersi paracadutata in tandem da un aereo. Joe Conant, un amico intimo di Hoffner, ha dichiarato che la donna è stata trovata morta lunedì mattina dal personale della comunità per anziani Brookdale Lake View. Conant ha detto che probabilmente la donna è morta nel sonno domenica notte. La sua impresa, che potrebbe presto essere riconosciuta dal Guinness World Record, è avvenuta il primo ottobre 2023 presso lo Skydive Chicago di Ottawa, Illinois, quando l’anziana si è lanciata da un aereo da 4.100 metri di altezza. “L’età è solo un numero”, aveva detto alla folla acclamante pochi istanti dopo l’atterraggio. Non era la prima volta che si lanciava da un aereo: è successo anche poco dopo aver compiuto i 100 anni.

Conant ha detto che sta lavorando alle pratiche burocratiche per garantire che il Guinness World Records certifichi Hoffner come paracadutista più anziana del mondo, ma prevede che ci vorrà del tempo. Il record attuale è stato stabilito nel maggio 2022 dalla svedese Linnéa Ingegärd Larsson, 103 anni. Conant ha detto che Hoffner non si è lanciata per battere un record. Ha detto che il suo primo salto le era piaciuto così tanto che voleva semplicemente rifarlo. “Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Dorothy e ci sentiamo onorati di aver partecipato alla realizzazione del suo record mondiale di paracadutismo”, si legge in una nota congiunta dello Skydive Chicago e della United States Parachute Association.

