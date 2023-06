Il raduno religioso, fra i più grandi al mondo, è tornato a pieno regimeper la prima volta dall'inizio della pandemia

Al via in Arabia Saudita il pellegrinaggio annuale Hajj. Circa 2 milioni di pellegrini musulmani si sono diretti dalla città santa della Mecca verso Mina, alla periferia di La Mecca, dove si trova un campo con tende. Qui si fermano per un giorno e una notte di preghiera dopo aver girato intorno alla Kaaba, il sito più sacro dell’Islam, poi nella giornata di martedì è previsto che i pellegrini si spostino sul Monte Arafat, dove si dice che il profeta Maometto abbia pronunciato il suo ultimo sermone. Il raduno religioso, fra i più grandi al mondo, è tornato a pieno regime quest’anno per la prima volta dall’inizio della pandemia di coronavirus tre anni fa. Il pellegrinaggio è uno dei cinque pilastri dell’Islam e tutti i musulmani sono tenuti a completarlo almeno una volta nella vita se ne hanno la possibilità fisica e finanziaria.

