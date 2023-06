Si tratta di un cittadino tedesco: l'incidente nel novembre scorso

E’ stato arrestato dalla polizia tedesca, in esecuzione di un mandato di cattura europeo, Wolfgang Rieke, il camionista che investì e uccise, il 30 novembre scorso, Davide Rebellin. Ne dà notizia la procura di Vicenza che ha coordinato le indagini dei carabinieri su quanto accaduto. Il giorno dell’incidente il ciclista Rebellin, 51 anni, si stava allenando quando, nei pressi della rotatoria lungo la strada regionale 11 in direzione Montebello Vicentino, è stato travolto dall’autoarticolato alla guida del quale viaggiava Rieke che non si è fermato per prestare soccorso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata