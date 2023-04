Il leader di Kiev in visita ad Avdiivka, sul fronte orientale della guerra

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si è recato in visita ad Avdiivka, nel Donetsk, sul fronte orientale della guerra in Ucraina. “Sono onorato di essere qui oggi. Accanto ai marines, ai soldati d’assalto aereo, alle unità meccanizzate e dell’artiglieria. Accanto ai nostri eroi”, ha scritto Zelensky su Telegram, allegando al post un video in cui lo si vede incontrare dei militari, alcuni dei quali premiati dal Capo dello Stato di Kiev che ha anche incontrato alcuni feriti in un ospedale della zona.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata