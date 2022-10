Lo slogan della protesta intonato in classe a Sanandaj

(LaPresse) – La protesta per la libertà e contro il velo obbligatorio in Iran, scatenata dalla morte di Mahsa Amini, arriva anche nelle scuole. In un liceo di Sanandaj, città a maggioranza curda dell’ovest del paese, le studentesse in classe si sono tolte l’hijab, intonando lo slogan delle manifestazioni: “Donna, vita e libertà” e cantando: “Non abbiamo paura, siamo tutte insieme”. Le ragazze poi rimuovono il ritratto del padre della rivoluzione islamica, l’Ayatollah Khomeini.

