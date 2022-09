Il flusso doveva riprendere sabato

Completamente interrotto il flusso sul gasdotto Nord Stream, che doveva riprendere domani dopo la sospensione di tre giorni per lavori di manutenzione. In una nota Gazprom fa sapere che ” urante i lavori di manutenzione sull’unità di compressione del gas Trent 60 della stazione di compressione di Portovaya, eseguiti insieme ai rappresentanti di Siemens, è stata rilevata una perdita d’olio con una miscela di un mastice sigillante” e che “fino a quando non saranno eliminati i problemi di funzionamento delle apparecchiature, il trasporto del gas al gasdotto Nord Stream è stato completamente interrotto”.

In una nota la società russa spiega che le perdite riguardano “le connessioni dei cavi dei sensori di velocità del rotore di bassa e media pressione, la connessione a spina del cavo della piastra BPE2 inclusa nel motore. Olio è stato trovato anche nell’area della linea dei cavi nella morsettiera esterna del sistema di controllo automatico GPA all’esterno dell’involucro termoisolante. Il rapporto di rilevamento delle perdite d’olio è stato firmato anche da rappresentanti di Siemens”. I danni “non consentono un funzionamento sicuro e senza problemi del motore a turbina a gas. Al riguardo, è necessario adottare gli opportuni provvedimenti e sospendere l’ulteriore esercizio dell’unità di compressione gas Trent 60”.

