Oltre 200 ospiti hanno partecipato oggi all’evento organizzato al Museo della Scienza e della Tecnologia

Oltre 200 ospiti hanno partecipato oggi a Milano all’evento ‘Slam is back’ organizzato al Museo della Scienza e della Tecnologia, in cui è stato svelato il futuro di SLAM, lo storico marchio di abbigliamento fondato nel 1979 a Genova. Il brand è stato acquisito nel luglio del 2021 dalla holding italiana VAM Investments, controllata da Francesco Trapani e guidata da Marco Piana, che hanno scelto Enrico Chieffi come Amministratore Delegato. Chieffi è entrato nell’operazione anche come investitore.

È stato proprio Enrico Chieffi, campione del mondo nelle classi 470 e Star, tattico del Moro di Venezia, due volte olimpionico (nel 1984 a Los Angeles e 1996 ad Atlanta) e poi manager di successo per 23 anni in Nautor’s Swan, ad aprire l’evento, invitato a salire sul palco dalla giornalista di Sky Sport Eleonora Cottarelli, moderatrice dell’evento.

“Il primo obiettivo che ci siamo posti – ha dichiarato Chieffi in apertura – è stato quello di arrivare a rappresentare l’eccellenza dell’abbigliamento tecnico da vela nel mondo. Da qui la scelta di diventare partner tecnici della Federazione Italiana Vela e di indirizzare la nostra strategia operativa verso la realizzazione di un ‘Dream Team,’ quindi la vela dei campioni. Quella di oggi la vela olimpica, quella dei campioni di domani che crescono sugli Optimist, quella d’altura per noi rappresentata dal maxi Arca SGR 100’ e dal trimarano Mana.

Vogliamo, inoltre, essere protagonisti nella vela inclusiva e sostenibile con One Ocean Foundation e con il progetto Leon Pancaldo. Infine, abbiamo confermato le partnership con lo Yacht Club Costa Smeralda e con lo Yacht Club de Monaco. In linea con questo posizionamento di contenuti e di sostanza che mira senza compromessi a raggiungere l’eccellenza – ha proseguito l’A.D. di SLAM.com – abbiamo rivisitato il logo originale SLAM in chiave moderna e pianificato scelte strategiche che prevedono il coinvolgimento di atleti e barche come veri e propri partner del nostro percorso di confronto, ricerca e innovazione sull’abbigliamento tecnico da testare sui diversi campi di regata in ogni condizione meteo.

In questo modo, il pubblico che acquisterà l’abbigliamento SLAM nelle sue diverse declinazioni delle linee PRO, CUSTOM e OUTDOOR, lo farà con la consapevolezza del percorso che ha caratterizzato il prodotto e con la certezza della sua qualità, garantita anche dalla competenza dei campioni che lavorano al nostro fianco. Tutto questo sarà evidente tra poco con la presentazione della nostra nuova collezione. Nello stesso tempo da parte nostra offriamo ai campioni che sono al nostro fianco una grande visibilità mediatica per promuovere il mondo della vela e per farli conoscere anche al grande pubblico. Una visibilità che avete sicuramente già apprezzato oggi sui più importanti quotidiani nazionali e che apprezzerete ancora per la sua evidenza pubblica, perché rappresenta la mission principale della nostra strategia di comunicazione.”

Al termine del suo intervento, Enrico Chieffi ha invitato a salire sul palco Marco Piana amministratore delegato di VAM Investment che ha spiegato le ragioni dell’investimento sul brand: “SLAM e la passione per la vela sono intimamente connessi nella testa e nel cuore di tutti noi. Nei suoi 40 anni di vita SLAM ha collezionato moltissime storie da raccontare, SLAM prima di tutto è Genova, lo spirito di Genova con la sua lanterna che compare con le sue coordinate su tutti i nostri prodotti, SLAM è anche i giovani atleti che sponsorizza e fa crescere, è Furio con i suoi successi, che è qui con noi e con il quale ho avuto l’onore di vincere la Barcolana 53. Con Francesco Trapani che è il mio socio ci siamo chiesti chi mettiamo al timone di questo sogno, una scelta difficile, perché viviamo in un mondo che è fatto di tantissimi slogan vuoti e volevamo essere certi che Slam parlasse di mare e di valori concreti. E quindi siamo andati a scovare una persona unica non proprio dietro l’angolo, in Finlandia dove Enrico costruiva barche per sognatori che non si pongono limiti e l’abbiamo convinto a unirsi a questa avventura. Lui è una persona unica perché è un manager in grado di guidare un’azienda con visione, con passione e nel tempo libero mentre gli altri si riposano, vince i Campionati Europei come fosse un giovane. La sfida non è facile sappiamo che la meta può essere molto distante, però abbiamo imparato una cosa che chi ama la navigazione più della meta spesso riesce ad arrivare molto lontano. Quindi oggi è un’occasione per essere qui con voi, mollare gli ormeggi e partire con Enrico e con tutto il suo team per un viaggio che speriamo sia lungo.

Eleonora Cottarelli ha poi invitato a salire sul palco il presidente della Federazione italiana Vela Francesco Ettore, che ha sottolineato l’importanza della partnership e del supporto di SLAM alla FIV per il quadriennio Olimpico 2020 – 2024.

SLAM IS BACK ha rappresentato l’occasione per presentare ufficialmente il Dream Team di SLAM: un parterre di campioni giovani, giovanissimi e più maturi che si sono alternati sul palco rispondendo alle domande di Enrico Chieffi e di Eleonora Cottarelli. Questi i Campioni presenti per l’occasione al Museo della Scienza e della Tecnologia: Ruggero Tita e Caterina Banti – Campioni Olimpici a Tokyo 2020 classe Nacra 17; Marco Gradoni e Alessandra Dubbini – Campioni del Mondo Classe 470 mixed 2021; Mattia Camboni – medaglia d’argento al Campionato Mondiale RSX 2021; Matteo Iachino – World Champion Slalom PWA 2016; Federico Alan Pilloni – Campione Mondiale juniores Windsurfer 2021; Sofia Renna – Campionessa del Mondo giovanile Slalom iQFOIL 2021; Nicolò Renna, medaglia d’argento campionato Europeo iQFOIL 2022; Jacopo Renna – 2° cl. Campionato Europeo Slalom U.17 iQFOIL 2014; Davide Di Maria 2.4 Campione del Mondo Para World Sailing 2019; Furio Benussi per il MAXI 100’ ARCA SGR, recente vincitore della regata dei Tre Golfi a Napoli; Mauro Pelaschier per One Ocean Foundation e Ambassador SLAM. Assenti giustificati per impegni agonistici: Tommaso Chieffi, Andrea Totis e Alice Linussi (470 mixed).

Particolarmente coinvolgente il momento dedicato ai campioni di domani della classe Optimist con la presenza di un gruppo di giovanissimi atleti accompagnati dal Presidente Walter Cavallucci. Con loro sul palco, le Medaglie d’Oro di Tokyo 2020 Ruggero Tita e Caterina Banti insieme a Marco Gradoni per tre anni consecutivi campione del mondo Optimist e insignito, nel 2019, del premio Rolex World Sailor of the Year per questo straordinario triplete.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata