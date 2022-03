Così il presidente ucraino

(LaPresse) Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha chiesto ai paesi occidentali di aumentare in modo significativo la fornitura di equipaggiamento militare a Kiev. “Ci sono così tanti occupanti qui, che i nostri militari li chiamano orda di locuste. Hanno almeno 10, 20, 30 persone per un nostro uomo e 100 carri armati per uno dei nostri carri armati. Questa è una statistica reale”, ha spiegato parlando in collegamento con la riunione del Joint Expeditionary Force a cui hanno partecipato il premier britannico Boris Johnson e i leader dei Paesi nordici e baltici. “Tutti sanno di quali sistemi di difesa abbiamo bisogno: gli aerei. Vi sono ancora grato, ma dovreste capire che abbiamo bisogno di più”.

