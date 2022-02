Il ministro degli Esteri ad Algeri

(LaPresse) “Oggi ho evidenziato alle autorità algerine l’impatto che la crisi rischia di avere avere anche sulla sicurezza energetica italiana ed europea, per mitigarne gli effetti il governo italiano è impegnato a incrementare le forniture energetiche, in particolare di gas, da vari partner internazionali, e tra questi l’Algeria, da sempre fornitrice affidabile, ha ruolo fondamentale”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ad Algeri.

DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata