Migliaia di soldati sul confine. Il ministro della Difesa Blaszczak: "Pronti a difenderci"

(LaPresse) Soldati e agenti di polizia polacchi hanno respinto un tentativo di un gruppo di migranti di entrare illegalmente in Polonia dal valico di confine di Kuznica con la Bielorussia. Varsavia ha rafforzato la sicurezza alla frontiera con la Bielorussia, al confine orientale dell’Unione europea, dopo la diffusione della notizia che centinaia di migranti si stanno dirigendo dalla Bielorussia verso un varco di frontiera. Il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak, ha riferito che oltre 12mila soldati sono stati dispiegati al confine e che è stata messa in allerta la forza di volontari di difesa territoriale. Blaszczak ha aggiunto che il suo Ministero, insieme a quello dell’Interno – che è responsabile per polizia e guardie di frontiera – è “pronto a difendere il confine polacco”.

