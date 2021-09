Il leader della Lega: "Se qualcuno non si sente a suo agio non siamo una caserma"

(LaPresse) “La lega è un movimento democratico, ha decine di migliaia di amministratori locali e milioni di consensi. Per quello che mi riguarda, ogni idea è rispettata e rispettabile. La posizione della Lega era e rimane questa, dall’ultimo dei sindaci al primo dei governatori, libertà vaccinale”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa a Milano, a chi gli chiedeva di commentare le parole del presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, secondo cui nella Lega non c’è posto per i no-vax. “Se qualcuno non si sente a suo agio, non siamo una caserma e auguro a chiunque le migliori fortune. Se esce un’europarlamentare ed entrano 30 sindaci nella Lega a settembre, sono un uomo felice. Sono assolutamente soddisfatto dal punto di vista politico”, ha aggiunto Salvini.

