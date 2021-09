"Combatterò con voi per affermare i giusti diritti"

(LaPresse) – “Solo chi ama Napoli sarà capace di amministrarla, solo chi sentirà di appartenerle potrà servirla, e fin da ora sento di dover dire a coloro che il popolo napoletano sceglierà per questo compito di servizio e amore una parola: sarò con voi in tutte le iniziative che mettono al centro la persona, combatterò con voi tutte le battaglie autentiche per affermare i giusti diritti, vi starò a fianco nella difesa delle istituzioni da ogni tentativo di infiltrazione camorristica e velleità affaristica”. Così l’arcivescovo monsignor Domenico Battaglia durante la celebrazione eucaristica nell’imminenza delle elezioni amministrative . “La chiesa di Napoli sarà al vostro fianco – promette – ma solo se vi impegnerete nella difesa degli ultimi e nel servizio comune” ha aggiunto.

