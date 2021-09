Donne e giornalisti picchiati durante le proteste

(LaPresse) – Non si placa l’escalation di tensione in Afghanistan. Dopo la decisione dei talebani di costituire un nuovo governo di soli uomini esplode la protesta da parte delle manifestanti donne a Kabul. Alcune di queste sono state aggredite dai combattenti talebani a colpi di frusta, secondo quanto riferisce la Cnn. “Ci frustano mentre ci dicono di tornare a casa e riconoscere l’Emirato. Perché dovremmo accettarlo se non ci garantiscono né inclusione né diritti?”, protesta una manifestante. Secondo quanto riferito dal direttore di una testata afghana, durante le dimostrazioni sono stati fermati e picchiati anche cinque giornalisti locali.

