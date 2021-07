Bronzo per la squadra femminile di fioretto

Da oggi l’oro di Vito Dell’Aquila non è più solo. Dopo la gioia nel taekwondo, la spedizione azzurra ottiene il secondo trionfo ai Giochi di Tokyo 2020 grazie alla coppia Federica Cesarini-Valentina Rodini, che vince la gara nel doppio pesi leggeri davanti a Francia e Olanda. “E’ stata una liberazione, ora posso dire di essere in pace”, la reazione a caldo di Cesarini. “Sapevamo che sarebbe stata durissima e Federica è stata bravissima nel gestire la gara”, ha aggiunto la compagna di squadra. Il canottaggio nella notte italiana la fa da padrone. Anche gli uomini infatti portano in dote una medaglia, il bronzo nel doppio pesi leggeri ottenuto dall’equipaggio composto da Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta. E’ uno splendido argento invece quello ottenuto da Gregorio Paltrinieri, entrato nella finale degli 800 stile libero con l’ottavo e ultimo tempo utile, condizionato dalla mononucleosi che l’ha colpito nelle scorse settimane. “Parlare di miracolo è poco, non ci avrei scommesso nemmeno io – ha raccontato un emozionato Paltrinieri – Ma stavolta ci ho messo il cuore. Oggi ero un’altra persona rispetto alla batteria, con un’altra mentalità e voglia di gareggiare”. L’ultima medaglia di giornata, in ordine di tempo, l’ottiene la squadra femminile di fioretto. Arianna Errigo, Martina Batini, Alice Volpi ed Erica Cipressa dominano la finale per il bronzo contro gli Stati Uniti (45-23), ma in questo caso c’è un pizzico di rammarico per l’amara eliminazione in semifinale per mano della Francia (45-43), capace di recuperare nel finale uno svantaggio di 11 stoccate. “E’ stato difficile – ammette Alice Volpi – ma abbiamo pensato a vincere il bronzo, non alle altre medaglie che non siamo riuscite a raggiungere”.

Intanto l’Italvolley femminile stacca il pass per i quarti con due giornate d’anticipo complice il facile successo sull’Argentina (3-0). E’ la quarta volta che accade dopo Atene 2004, Pechino 2008 e Londra 2012. A proposito di sport di squadra, il Settebello supera 12-11 in rimonta gli Usa in rimonta nella terza giornata del torneo di pallanuoto. Risultato che permette agli azzurri di Sandro Casmpagna di festeggiare l’accesso ai quarti, complice le sconfitta del Giappone contro la Grecia. Nel nuoto, riscatto di Simona Quadarella dopo la delusione nei 1500. L’azzurra, campionessa europea e vice campionessa mondiale, conquista la finale negli 800 stile libero con il terzo tempo in batteria (8’17″32). Accesso in finale anche per la staffetta 4×100 mista mixed. Simone Sabbioni (53″96), Nicolò Martinenghi (58″38), Elena di Liddo (57″29) e Federica Pellegrini (53″02) centra il quinto miglior crono in 3’42″65, non lontano dal primato nazionale di 3’42″30. Nel tiro con l’arco Lucilla Boari si aggiudica il derby azzurro contro Chiara Rebagliati e avanza agli ottavi del torneo individuale. Ottimi risultati, infine, anche dalla vela. Nel Nacra 17 Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti sono in testa dopo tre prove (su nove), nel windsurf RS:X Mattia Camboni è pienamente in corsa per una medaglia

