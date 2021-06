È il più alto numero di decessi segnalato in una città dall'inizio della pandemia

Record di vittime per il coronavirus a Mosca: in un giorno sono morte 114 persone, secondo i dati diffusi dal quartier generale per il monitoraggio del contagio. Si tratta del livello di mortalità più alto segnalato in una città dall’inizio della pandemia.

Secondo le autorità locali, nella capitale russa sono stati rilevati 6.723 casi di Covid-19 in 24 ore (ieri erano 8.457).

Il bilancio totale delle vittime del contagio a Mosca ha raggiunto le 22.086 persone.

Ieri il record di vittime era stato segnalato a San Pietroburgo, con 107 morti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata