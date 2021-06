Solo un pareggio all'esordio per le altre due squadre inserite nel Gruppo A dell'Italia

(LaPresse) – Galles e Svizzera hanno pareggiato per 1-1 nella sfida valida per il primo turno del Gruppo A di Euro 2020. A Baku, in Azerbaigian, elvetici in vantaggio con Embolo al 49′ e pareggio di Moore dal 74′. Nel finale annullata dal Var la rete elvetica firmata da Gabranovic per fuorigico. In virtù del pareggio tra elvetici e gallesi l’Italia, che ha superato ieri sera la Turchia 3-0, è in testa al girone con 3 punti.

Giocatori Svizzera e Galles in ginocchio contro razzismo prima del match

I giocatori del Galles e della Svizzera, prima del match a Baku, in Azerbaigian, nella sfida del Gruppo A degli Europei, hanno messo il ginocchio a terra a pochi minuti dal fischio d’inizio a sostegno della lotta contro il razzismo. Questo gesto, diventato frequente su tutti i campi del mondo, non verrà eseguito da tutte le selezioni durante la competizione.

Il tabellino di Galles-Svizzera

Galles (4-3-3): Ward; Roberts, Rodon, Davies, Mepham; Morrell, Allen, Ramsey (90′ Ampadu); James (75′ Brooks), Moore, Bale. A disp.: N. Williams, Norrington-Davies, Lockyer, Gunter, J. Williams, Wilson, Levitt, Roberts, Davies, Hennessey Allenatore: Page.

Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Rodríguez; Freuler, Xhaka, Mbabu; Shaqiri (65′ Zakaria), Embolo; Seferovic (83′ Gabranovic). A disp: Widmer, Comert, Benito, Vargas, Zuber, Fassnacht, Sow, Mehmedi, Omlin, Mvogo. Allenatore: Petkovic

Arbitro: Turpin (Francia)

Reti: 48′ Embolo, 73′ Moore

Ammoniti: Schar, Moore, Mbabu

