Umbria, Lombardia e Lazio sono al momento le più "virtuose"

A metà giugno l’Italia potrebbe essere in prevalenza zona bianca. Gli indicatori del Ministero della Salute mostrano una diminuzione costante dell’incidenza dei nuovi casi. Se non ci sarà un’impennata causata dalle varianti, il mese prossimo la maggior parte delle regioni potrebbe finire nella fascia dove tutte le attività sono aperte e non c’è il coprifuoco; gli unici obblighi rimangono la mascherina e il distanziamento.

Chi può andare in zona bianca?

Alla fascia bianca accedono le regioni che per tre settimane consecutive hanno un rischio basso e un’incidenza dei contagi inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti. Le prime potrebbero essere Molise, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata