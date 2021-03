Il capo de facto della Chiesa Anglicana smentisce i Duchi del Sussex: "Il matrimonio ha avuto luogo il 19 maggio"

L’arcivescovo di Canterbury nega che vi sia stato alcun matrimonio segreto tra Harry e Meghan, prima di quello ufficiale celebrato in mondo visione. “Ho incontrato più volte, in ambito privato e pastorale, i duchi del Sussex prima della cerimonia ufficiale del 19 maggio 2018. Quel giorno c’è stato il matrimonio. Se avessi firmato il certificato un giorno diverso, avrei commesso un reato grave. Il matrimonio ha avuto luogo il 19 maggio”, ha dichiarato Justin Welby, in un’intervista a ‘La Repubblica’, escludendo di aver sposato il secondogenito del Principe Carlo e l’ex attrice americana tre giorni prima delle loro nozze trasmesse in diretta tv in tutto il globo.

A parlare di una cerimonia privata, avvenuta pochi giorni prima di quella ufficiale, erano stati proprio i duchi del Sussex durante l’esplosiva intervista concessa dalla coppia a Oprah Winfrey.

