Il simbolo della Francia in foto d’epoca e ai tempi del lockdown

Il 31 marzo 1889 viene inaugurata a Parigi la Torre Eiffel, simbolo della Francia e del grande sviluppo industriale dell’Ottocento. Grazie a nuovi materiali come acciai e ghise è possibile costruire strutture sempre più alte e in occasione dell’Esposizione Universale nella capitale francese, si pensa a un’opera colossale, in grado di sbalordire il mondo. La Torre porta il nome di Alexandre Gustave Eiffel, l’ingegnere specializzato in strutture metalliche che l’ha costruita. Si trova in molti film, di fianco a Herbie il maggiolino matto, nel cartone animato Ratatouille, nel Superman di Cristopher Reeve. Tante le celebrità che si sono fatte ritrarre davanti la Torre. In queste foto un po’ di storia e la desolazione nei mesi di lockdown.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata