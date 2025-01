Roma, 25 gen. (LaPresse) – “L’operazione di Mps su Mediobanca è un’operazione di mercato, da una parte noi dobbiamo essere orgogliosi del fatto che Mps, banca più antica del mondo, per anni vista dai cittadini e dalla politica solo come un problema da risolvere, oggi è una banca perfettamente risanata che avvia operazioni ambiziose. Penso che questo ci debba rendere tutti quanti orgogliosi per il lavoro che abbiamo fatto su Monte dei Paschi”. Così la premier Giorgia Meloni prima di visitare la Nave Scuola Amerigo Vespucci, a Gedda.

