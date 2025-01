Milano, 22 gen. (LaPresse) – Nella nota di scuse del News Group Newspapers di Rupert Murdoch “NGN si scusa inoltre con il Duca per l’impatto che ha avuto su di lui l’ampia copertura e la grave intrusione nella sua vita privata e in quella di Diana, Principessa del Galles, sua defunta madre, in particolare durante gli anni della giovinezza”. La nota è stata letta dall’avvocato del principe Harry, David Sherborne, in apertura del processo che non proseguirà visto che tra le due parti è stato trovato un accordo economico. “Riconosciamo e ci scusiamo per l’angoscia causata al Duca e per il danno inflitto alle relazioni, alle amicizie e alla famiglia, e abbiamo accettato di pagargli un risarcimento sostanziale”, aggiunge la nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata