Milano, 17 gen. (LaPresse) – Il gabinetto di sicurezza di Israele ha approvato l’accordo sulla tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Hanno votato contro solo i ministri di estrema destra Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich. Lo riporta Ynet. La Presidenza del consiglio dei Ministri ha affermato: “Dopo aver esaminato tutti gli aspetti politici, di sicurezza e umanitari, e con la consapevolezza che l’operazione proposta favorisce il raggiungimento degli obiettivi di guerra, il Comitato ministeriale per gli affari di sicurezza nazionale ha raccomandato al governo di approvare lo schema proposto”. Il governo si riunirà per l’approvazione definitiva dell’accordo alle 15.30 (le 14.30 in Italia).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata