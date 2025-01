Francoforte (Germania), 17 gen. (LaPresse) – “Non dobbiamo criticare il fatto che un miliardario dica qualcosa, ma quello che dice. Lui sostiene l’estrema destra in tutta Europa, nel Regno Unito, in Germania e in molti altri Paesi. E questo è assolutamente inaccettabile. Questo mette in pericolo lo sviluppo democratico dell’Europa, mette in pericolo la nostra comunità. E questo va criticato”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante la conferenza stampa congiunta con il ministro di Stato svedese Ulf Kristersson a Berlino, rispondendo ad una domanda sulle interferenze del miliardario Elon Musk nella campagna elettorale in Germania.

