Milano, 16 gen. (LaPresse) – Il Partito Sionista Religioso del ministro israeliano delle Finanze Bezalel Smotrich, di estrema destra, ha ribadito la sua opposizione all’accordo per il cessate il fuoco e gli ostaggi, insistendo sul fatto che la sua permanenza nel governo dipende dalla garanzia del primo ministro Benjamin Netanyahu che la guerra non finirà senza la completa sconfitta militare di Hamas. In particolare, il partito ha fatto sapere che sostiene le richieste del suo presidente Smotrich “per garantire il ritorno di Israele alla guerra per distruggere Hamas e la restituzione di tutti gli ostaggi immediatamente dopo la conclusione della prima fase dell’accordo” e ha precisato che questa è la “condizione per il partito di rimanere nel governo e nella coalizione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata